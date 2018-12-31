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CHP ile İyi Parti'nin belediye paylaşımı sürüyor

Yerel seçimlerde 81 ilin çoğunda birlikte yarışmayacak olan İyi Parti ve CHP, pazarlık yaparken anlaşmazlıklara da düşüyor.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 07:54..
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CHP ile İyi Parti'nin belediye paylaşımı sürüyor

31 Mart yerel seçimlerine hizmet götürme anlayışıyla değil AK Parti'yi devirme anlayışıyla hazırlanan CHP ve İyi Parti, HDP'nin dışarıdan desteğini de alarak ittifak görüşmeleri gerçekleştirdi.

İLLERDE İYİ PARTİ KARLI ÇIKTI

Şu ana kadar paylaşılan illere bakıldığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında yapılan görüşmelerde illerin paylaşımı konusunda karlı olan tarafının İyi Parti olduğu görülüyor.

Daha önce,  Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Denizli, Konya, Trabzon, Gaziantep ve Samsun'u İyi Parti'e bırakma kararı almıştı. Daha sonra Osmaniye, Isparta ve Nevşehir de İyi Parti'ye bırakıldı.

Önceki gün bir görüşme daha gerçekleştiren heyetler 15 ilde daha anlaştı.İllerin hangi partiye bırakıldığı daha sonra açıklanacak.

MERAL İLÇELERDEN RAHATSIZ

İyi Parti, CHP ile yaptığı pazarlıklarda illerden memnun ancak ilçeler konusunda memnuniyetsizliği var. Akşener, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede bu memnuniyetsizliği dile getirdi. Büyükşehirlerde CHP'nin ilçelerin hepsine talip olmak istemesi sorun yarattı.

"HİÇ İLÇEMİZ YOK"

Meral Akşener, Bodrum'da İyi Parti'den adaylığını açıklayan Mehmet Tosun'un CHP tarafından desteklenmesini istiyor. Ayrıca İstanbul'da bazı ilçelerde CHP desteğini bekliyor. İyi Parti büyükşehirde ilçe kazanamama korkusu yaşıyor.

CHP ile İyi Parti'nin belediye paylaşımı sürüyor

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