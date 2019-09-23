CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı bitiminde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi.

CHP sözcüsü Öztrak, gündeme dair değerlendirmelerini yaptıktan sonra, basın mensupaları CHP ve İYİ Partili isimlerin Ankara'da bir otelde IMF yetkilileriyle yaptığı toplantının detaylarını sordu.

CHP, IMF ile görüşmenin gizli olmadığını savundu VİDEO

"GİZLİ SAKLI DEĞİL"

Öztrak, şunları söyledi: "Gizli saklı bir görüşme yapmadık. Ankara’da bilinen bir otelin lobisinde orada bulunan bir odada görüşme yaptık. Bu görüşmenin gizli olduğu nereden çıkarılıyor?





Sanki Uluslararası Para Fonu'nu bu ülkeye biz davet etmişiz gibi konuşuyorlar. Uluslararası Para Fonu'nu, 4'üncü madde kapsamında inceleme yapmak üzere ülkeye davet eden Hazine ve Maliye Müsteşarlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı. 4'üncü madde konsültasyonlarının öncelikli muhatabı ekonomi yönetimi ve ekonomi bürokrasisidir.





FİKİR ALMAK İSTEDİLER

Bu 4’üncü madde konsültasyonlarında aynı zamanda Uluslararası Para Fonu yetkilileri bunların yanında iş dünyasıyla, akademisyenlerle, muhalefet partileri ile de görüşür. Dünyanın birçok ülkesinde de bunu yapmıştır. Ekonomik gelişmeler hakkında ekonomi, akademi ve siyaset dünyasının fikirlerini almak isterler. Bizimle yapılan görüşme de bu kapsamdadır. Kimse öküz altında buzağı aramasın."