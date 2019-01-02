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CHP-İP ittifakında 5 il daha İP'e gidiyor

Yerel seçimlerde 10 ili İyi Parti'ye bırakan CHP, 5 ili daha bırakmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 17:36..
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CHP-İP ittifakında 5 il daha İP'e gidiyor

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, AK Parti-MHP ittifakının karşısında CHP ile İyi Parti de ittifak yaptı.

21 İL İÇİN ANLAŞMIŞLARDI

Parti kurmayları ve liderler Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, yapılan görüşmeler sonrasında 21 ilin nasıl paylaştırılacağı konusunda anlaşmışlardı.

CHP'nin aday göstereceği iller; Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Antalya, İzmir, Hatay, Muğla, Aydın, Eskişehir ve Tekirdağ.

İyi Parti'nin aday göstereceği iller; Balıkesir, Denizli, Manisa, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep.

13 İL DE DE ANLAŞMA TAMAM

İki partinin kurmayları, yaptıkları görüşmelerde, 16 ilde daha kimin aday göstereceği konusunda anlaştılar.

Bu göre; CHP yönetiminde olan 8 il yine CHP'de kalacak.

CHP yönetiminde olan iller: Edirne, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Zonguldak, Giresun, Burdur ve Sinop.

İyi Parti'ye verilecek iller: Kırıkkale, Isparta, Düzce, Nevşehir ve Osmaniye.

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması VİDEO

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