CHP işi gazete yoluyla seçmen aşağılamak

Yerel seçimlere sadece sayılı günler kaldı. Siyasi partiler bir yandan ittifak görüşmelerini sürdürüyor, diğer yandan propaganda çalışmalarını yürütüyor.

Adaylar ve aday adayları üzerinden verilen yapıcı mesajlar hizmete dayalı vaatleri bir bir sıralanırken CHP, kendi belediyelerini övmeye çalışırken seçmenleri aşağıladı.

KENDİLERİNE OY VERMEYENLERİ AŞAĞILADILAR

CHP yürüttüğü propaganda çalışmalarında, kendilerinde bulunan belediyelerin, insani gelişmişlik endeksindeki sıralamarını paylaşırken, seçmeni de aşağılayan bir mesaj verdi.

"SEVİNMİYORUZ, KAHROLUYORUZ"

CHP'nin oy aldığı belediyelerde, insani gelişmişlik endeksine ilişkin bir grafik yayınlanırken, grafiğin altına "Sevinmiyoruz, kahroluyoruz" notu iliştirildi.

Bu not ile kendilerine oy vermeyen seçmenlere "düşük insani gelişmişlik düzeyi" mesajı vererek, seçmeni aşağılayan bir çalışma içine giren CHP, yine amacına ulaşamadı. Zira listede ismi geçen belediyelerin çoğunluğu hizmet/memnuniyet değerlerinde sınıfta kalıyor.