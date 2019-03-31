CHP İstanbul ve Ankara'da önde olduğunu iddia etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),Genel Merkezi'nde, seçim sonuçlarını takip sistemi kuruldu. Anadolu Ajansı'na göre daha yavaş ancak daha doğru sonuçlar alacaklarını iddia eden CHP'liler, oyları açıklamaya başladı.

İstanbul ve Ankara'da, dikkat çeken sonuçlar görünüyor.

ANKARA'DA OYLAR

CHP'nin sisteminde Ankara'da oyların yüzde 9,1'i açıldı. Sistem CHP oylarını yüzde 64,2 olarak gösteriyor.

AA'ya göre ise oyların 29,4'ü açıldı. AA'nın sisteminde CHP oyu yüzde 47'de.

İSTANBUL'DA OYLAR

CHP'nin sisteminde İstanbul'da oyların yüzde 12,7'si açıldı. Sisteme göre, CHP yüzde 53,9'luk bir oran yakaladı.

AA'nın sisteminde ise oyların yüzde 41,7'si açıldı. Sisteme göre CHP oyları yüzde 46 sevisesinde.