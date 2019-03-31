CHP İstanbul'u, AK Parti Ankara'yı aldığını söylüyor

Türkiye genelinde sandıklar açıldı. Her ilde sonuçlar gelmeye başladı.
Anadolu Ajansı'nın paylaştığı verilere göre İstanbul'da Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'nun 2 puan önünde.
Ankara'da ise Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'nin 2 puan önünde.
CHP: İSTANBUL'DA ÖNDEYİZ
Partilerden yapılan açıklamlar ise tam tersi yönde.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, seçimle ilgili "İstanbul'da öndeyiz. CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazanacak." ifadelerini kullandı.
CHP'li Öztrak: Manzara çok açık, İstanbul'da öndeyiz VİDEO
ÖZHASEKİ: ANKARA'DA ÖNDEYİZ
Mehmet Özhaseki ise, "Seçim Koordinasyon Merkezimize ulaşan verilere göre; başa baş geçtiği gözlemlenen yarışı önde tamamlıyoruz inşallah.
Tüm sandık müşahitlerimiz sandık tutanakları için takiptedir. Kısa süre sonra resmi seçim sonuçları üzerinden konuşmak üzere, sağlıcakla." dedi.