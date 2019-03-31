1 Sakarya'da kazanan AK Parti adayı Ekrem Yüce Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Ekrem Yüce kazandı.

2 CHP İstanbul'u, AK Parti Ankara'yı aldığını söylüyor Anadolu Ajansı'nın verilerine göre İstanbul'da Binali Yıldırım, Ankara'da Mansur Yavaş önde. Partilerden yapılan açıklamalar ise tam tersi yönde.

3 Şanlıurfa'da AK Partili Zeynel Abidin Beyazgül kazandı Yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na, 'cumhur ittifakı' adayı olan AK Parti'li Zeynel Abidin Beyazgül seçildi.

4 Trabzon'da AK Parti kazandı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Murat Zorluoğlu kazandı.

5 Sapanca'da kazanan Özcan Özen Sakarya'nın Sapanca ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Özcan Özen kazandı.

6 Trabzon Sürmene'de Rahmi Üstün kazandı Trabzon'un Sürmene ilçesi, belediye başkanlığı için AK Parti adayı Rahmi Üstün'ü seçti.