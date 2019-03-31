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CHP İstanbul'u, AK Parti Ankara'yı aldığını söylüyor

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre İstanbul'da Binali Yıldırım, Ankara'da Mansur Yavaş önde. Partilerden yapılan açıklamalar ise tam tersi yönde.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 22:36..
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Türkiye genelinde sandıklar açıldı. Her ilde sonuçlar gelmeye başladı.

Anadolu Ajansı'nın paylaştığı verilere göre İstanbul'da Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'nun 2 puan önünde.

Ankara'da ise Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'nin 2 puan önünde.

CHP: İSTANBUL'DA ÖNDEYİZ

Partilerden yapılan açıklamlar ise tam tersi yönde.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, seçimle ilgili "İstanbul'da öndeyiz. CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazanacak." ifadelerini kullandı.

CHP'li Öztrak: Manzara çok açık, İstanbul'da öndeyiz VİDEO

ÖZHASEKİ: ANKARA'DA ÖNDEYİZ

Mehmet Özhaseki ise, "Seçim Koordinasyon Merkezimize ulaşan verilere göre; başa baş geçtiği gözlemlenen yarışı önde tamamlıyoruz inşallah.

Tüm sandık müşahitlerimiz sandık tutanakları için takiptedir. Kısa süre sonra resmi seçim sonuçları üzerinden konuşmak üzere, sağlıcakla." dedi.

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