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CHP: Kılıçdaroğlu 19 Mayıs'ta resmi törenlere katılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı davetiyle 19 Mayıs'ta Samsun'daki 100. yıl resmi törenlerinde yerini alacak.

AA | 16.05.2019 - 18:49..
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CHP: Kılıçdaroğlu 19 Mayıs'ta resmi törenlere katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ta Samsun'da düzenlenecek olan devlet törenine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'i de davet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da daveti kabul etti.Erdoğan ile Kılıçdaroğlu en son 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı’da düzenlenen mitingde bir araya gelip vatandaşa hitap etmişlerdi.

TUNCAY ÖZKAN DUYURDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Samsun’da düzenlenecek resmi törenlere katılacağını bildirdi.

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