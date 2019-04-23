taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8348
Euro
6.5687
Altın
1273.46
Borsa
95952.77
Gram Altın
238.929

CHP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı Meclis'e taşıdı

CHP, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili araştırma önergesi vererek Meclis komisyonu kurulmasını istedi.

AA | 23.04.2019 - 12:06..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş

CHP, Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesindeki cenaze töreninde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimi ile ilgili araştırma önergesini Meclis'e verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Çubuk'taki cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan saldırıyı Meclis gündemine taşıdı.

"LİNÇ GİRİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı imzasıyla konunun araştırılması için komisyon kurulması istendi.

Meclis Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinde, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yönelik taşlı, sopalı, bıçakıl bir linç giriyimi gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

CHP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı Meclis'e taşıdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İbrahim Tatlıses: Allah kimseyi mağarada büyütmesin

İbrahim Tatlıses: Allah kimseyi mağarada büyütmesin

53
YSK'ya İstanbul itirazlarında son durum

YSK'ya İstanbul itirazlarında son durum

135
Çin, ABD'nin İran kararını tanımayacak

Çin, ABD'nin İran kararını tanımayacak

63
Alman vatandaşı olmak isteyen 23 Nisan çocuğu

Alman vatandaşı olmak isteyen 23 Nisan çocuğu

229
Kağıthane’de binaların enkazı gün ışığıyla ortaya çıktı

Kağıthane’de binaların enkazı gün ışığıyla ortaya çıktı

55
ABD'den YPG işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

ABD'den YPG işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

129
Seçim mevzuatında değişiklikler yapılacak

Seçim mevzuatında değişiklikler yapılacak

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir