CHP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı Meclis'e taşıdı

CHP, Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesindeki cenaze töreninde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimi ile ilgili araştırma önergesini Meclis'e verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Çubuk'taki cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan saldırıyı Meclis gündemine taşıdı.
"LİNÇ GİRİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"
Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı imzasıyla konunun araştırılması için komisyon kurulması istendi.
Meclis Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinde, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yönelik taşlı, sopalı, bıçakıl bir linç giriyimi gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.