CHP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı Meclis'e taşıdı

CHP, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili araştırma önergesi vererek Meclis komisyonu kurulmasını istedi.

2

Gelibolu'nun drone'lu görüntüleri paylaşıldı

Dünyanın en kanlı çarpışmalarına sahne olan ve dünya harp tarihine geçen Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nı drone ile 360 derece görüntüledi.