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CHP, kongrelerde kavga olmasını istemiyor

Her kongresinde bir gerginlik yaşanan CHP'de, il kongreleri öncesinde kavga uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi | 19.09.2019 - 09:02..
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CHP, kongrelerde kavga olmasını istemiyor

Cumhuriyet Halk Partisi, mart sonu-nisan başı gibi büyük kongresini yapmaya hazırlanıyor.

Bunun öncesinde de siyasi parti kanunu gereği, il kongreleri yapılıp süreç tamamlanacak.

KAVGA UYARISI

Önceki kongrelerinde genellikle kavga çıkan CHP'de, iş bu sefer sıkı tutuluyor. Teşkilatlara yapılan uyarıda; yerel seçimlerde başarı elde edildiği, buna bağlı olarak da birleşip kucaklaşarak enerjinin koltuk savaşına değil, iktidar mücadelesine verilmesi gerekildiği belirtildi.

Partililere şu uyarılar yapıldı:

-Kavga etmeyin,.
-Birlikte hareket ediyoruz mesajı verin.
-Enerjinizi iktidar mücadelesinde kullanın.
-Herkesi kucaklayın.

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