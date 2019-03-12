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CHP lideri, Bursa'da şehit ailesiyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Yaylı'nın ailesini ziyaret etti.

AA | 12.03.2019 - 12:45..
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31 Mart yerel seçimleri için Bat'ıda HDP ile örtülü ittifak yapan CHP'nin Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, YPG tarafından saldırı olmayacağını açıklamasında bulunmuştu.

ŞEHİT AİLESİYLE BULUŞTU

Yaptığı bu skandal açıklamanın ardından oldukça çok tepki çeken Kılıçdaroğlu, 2016 yılında Mardin'in Savur ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sinan Yaylı'nın, ailesinin yaşadığı merkez Osmangazi ilçesi Molla Fenari Mahallesi'ndeki eve geldi.

CHP lideri, Bursa'da şehit ailesiyle bir araya geldi

CHP lideri, Bursa'da şehit ailesiyle bir araya geldi VİDEO

BASINA KAPALI GÖRÜŞTÜ

Şehidin babası Ahmet ve annesi Hacer Yaylı ile görüşen Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından evden ayrıldı.

CHP lideri, Bursa'da şehit ailesiyle bir araya geldi

CHP lideri, Bursa'da şehit ailesiyle bir araya geldi

CHP lideri, Bursa'da şehit ailesiyle bir araya geldi

CHP lideri, Bursa'da şehit ailesiyle bir araya geldi

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