Kemal Kılıçdaroğlu sigara yasaklarını eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu, sigara yasaklarına da değindi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Sigara haramdır diyor VİDEO

"MİLLET O SİGARAYI İÇMEZSE"

"Sigara haramdır." sözlerine tepki gösteren CHP Lideri, Türkiye'nin başka derdinin mi olmadığını sordu.

Kılıçdaroğlu, "Bütün bunlar ortada dururken bunların uğraştığı iki temel konu var biliyorsunuz. 'Arabanızda sigara içmeyeceksiniz' diyor. Sana ne kardeşim ya? Araba benim sigara içerim veya içmem. İçmeyeceksin diyor. Alışveriş yaparken naylon poşet verirlerse para vereceksin ayrıca... Ya senin başka derdin yok mu arkadaş? Başka bir dert yok mu? Milletin mutfağında yangın var. Bunların yangına bulduğu çözüm bu. Şimdi tutturdular 'Sigara haramdır' diyor. Ya millet o sigarayı içmezse senin bütçendeki açık daha da artacak." dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

"Bunların kanundan anayasadan haberleri yok. Anayasa 'Çalışma hakkı' diyor. Devletin görevi bu.

"ÜÇ GENÇTEN BİRİ İŞSİZ"

İşsiz sayısı 8 milyonu aştı. Üç gençten biri işsiz. Bunlara kim iş verecek? Sosyal devlet yok, Saray devleti var.

"TRUMP'IN MEKTUBUNU NASIL HAZMETTİLER"

Trump'ın mektubunu nasıl hazmettiler? nasıl içlerine sindirdiler?

4 Temmuz 2003'te Süleymaniye'de bizim askerin başına çıval geçirdiler. 11 askerimizin başına çuval geçirdiler. Ter kelepçe yaptılar ve götürdüler. Benim askerime? Türk askerine? Gazetelerde de yer aldı ama bunu da gizlediler. O dönem medya özgürdü ve yazdı. Belgeleriyle birlikte ortaya çıkarıldı.

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