CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Buket Aydın'ın sunduğu Seçim Özel programında 31 Mart seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu seçimlere ilişkin beklentilerini ifade ederken iddialı cümleler kurdu.

İSTANBUL ALINACAK

Buket Aydın'ın olağanüstü kongrelerden bahsettiği sırada, soruya iddialı sözlerle cevap veren Kılıçdaroğlu, Büyükşehirleri alacaklarını belirtti.

"İstanbul'u alacağız, Ankara'yı, Bursa'yı, Mersin'i alacağız." ifadelerini kullanan CHP'lideri Büyükşehirlerde iddialı olduklarını belirtti. Tam bu anlarda da sunucu Buket Aydın da Kılıçdaroğlu'nun sözlerine gülümsemeyle karşılık verirken gülüşmenin ardından Aydın Kılıçdaroğluna "Bugün de formunuzdasınız" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İstanbul iddiası güldürdü VİDEO