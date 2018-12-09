CHP Mansur Yavaş ve İyi Parti'ye güvenmiyor

Daha önce CHP'den aday olup kaybeden Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nı arkasına alarak Anakra Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olmak istiyor.

Ancak CHP partili aday istediği için Mansur Yavaş'a mesafeli bir duruş sergiledi.

SÜREÇ UZADI

Hem CHP hem de İyi Parti desteğini almak isyen Yavaş için adaylık süreci uzadı. CHP'nin parti tabanında Yavaş için olumsuz açıklamalar yapılıyor.

Partililerin uzayan süreçte Mansur Yavaş'tan soğuduğu belirtiliyor.

"MESAFE AÇILDI"

Cumhuriyet'in kulis haberine göre Mansur Yavaş için şu değerlendirme yapıldı: "Geçen seçimlerden sonra kısa sürede istifa etmesi, kendisinin kontenjanından belediye meclisine girenlerin de partiden ayrılmaları, ‘biz CHP’li değiliz’ izlenimi bıraktı. Yine ‘rozetsiz aday’ konusundaki değerlendirmeleri var. Kendisi yalanladı ama CHP’den aday olup seçildikten sonra İyi Parti’ye geçeceği iddiaları da eklenince mesafe açıldı. Parti kamuoyunda soğukluk iyice arttı. Ancak bu noktada Genel Başkan’ın tavrı belirleyici olur”