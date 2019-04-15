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CHP: Mazbatayı verin döviz düşsün

Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmemesinin piyasalarda güvensizlik yarattığını ifade eden CHP'liler, dövizde düşüş için YSK'nın karar vermesi gerektiğini belirtiyor.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 13:25..
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CHP: Mazbatayı verin döviz düşsün

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart seçimlerinden bu yana 15 gündür İstanbul'da mazbata bekliyor.

Oy sayımlarının uzaması ve Yüskek Seçim Kurulu'nun (YSK) başvuruları değerlendirmeye devam etmesi CHP'de tepkilere neden oldu.

Maltepe'de oyların sayıldığı Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dolar ve euronun yükselişinin Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmemesiyle alakalı olduğunu söyledi.

CHP: Mazbatayı verin döviz düşsün

GÜVENİMİZ YOK OLUYOR

CHP'li Özkoç yaptığı açıklamada, "YSK'ya karşı güvenimiz yok oluyor. YSK kanun dışı davranıyor. Maltepe'deki memurlar kendilerine gelen baskılara direnemeyerek, bu seçimin yavaşlatılmasına neden oluyorlar.

KÖTÜ GİDİŞE BİR DUR DENSİN

Artık mazbatayı Ekrem İmamoğlu'na verin. Türkiye rahat bir nefes alsın. Ve dolarda yükselen, euroda yükselen ekonominin kötü gidişine bir dur densin. Bunu artık seslendirin." ifadelerini kullandı.

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