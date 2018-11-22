CHP, Mersin'de nükleer santral yapımına karşı

Kadrosunda 3 sakat ve 3 cezalı oyuncu olan Galatasaray'ın Konyaspor karşına çıkacağı ilk 11 netleşti. Fatih Terim'in öğrencileri sahaya 3-5-2 dizilişiyle çıkacak.

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ÖTV ve KDV indirimi otomobil sektörünü hareketlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 1 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanan KDV ve ÖTV indirimi dolayısıyla araç satışlarında artış yaşanıyor.