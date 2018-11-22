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CHP, Mersin'de nükleer santral yapımına karşı

CHP'li Cengiz Gökçel, Mersin'e yapılacak nükleer santralin hata olduğunu belirterek, projenin durdurulmasını istedi.

Haber Merkezi | 22.11.2018 - 15:37..
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CHP, Mersin'de nükleer santral yapımına karşı

CHP, Mersin'de nükleer santral yapımına karşı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 vizyonu kapsamında, birçok mega projeyi hizmete sokan hükümet, nükleer alanında da başarılı projelerin fitilini ateşledi.

Bunlardan biri de Mersin'e yapılacak nükleer enerji santrali.

Santralin yapımına ilk karşı çıkan CHP oldu.

"YAPTIRMAYACAĞIZ"

Meclis'te konuşan CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, "AK Parti memleketi sevmiyor olabilir ama biz seviyoruz. Türkiye'miz, Rusya'nın, Japonya'nın deney üssü değildir." dedi.

Projenin yapımının hata olduğunu savunan CHP'li Gökçel, nükleer santrali Mersin'e yaptırmayacaklarını söyledi.

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