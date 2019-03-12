CHP'li vekil Bankoğlu'na terör soruşturması

Geçtiğimiz günlerde Halk TV’nin canlı yayınına katılan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, emeklilerin, taşeron işçilerin oylarını istedikten sonra PKK’lıların da oylarına talip olduklarını söyledi.

"PKK'LILARIN OYLARINA TALİBİZ"

Bankoğlu, "Biz 31 Mart seçimlerine giderken de bu kardeşlerimizin oyuna talibiz. PKK'lıdırlar, Zillet ittifakı üyesidirler hiç fark etmez. Biz kimin hakkını savunduysak, şimdiye kadar kimin yanında yer aldıysak hepsi bellidir." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu sözlerin ardından Aysu Bankoğlu hakkında, terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından soruşturma başlatıldı.