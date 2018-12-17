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CHP Milletvekili Tüzün'ün yeğeni silahla yaralandı

Oktay Tüzün, kavga ettiği jandarma Uzman Çavuş Semih U.'nun tabancasından çıkan kurşunla karnından yaralandı.

DHA | 17.12.2018 - 06:04..
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Bilecik'te meydana gelen olayda Jandarma Uzman Çavuş Semih U. ile Oktay Tüzün, trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.

CHP Milletvekili Tüzün'ün yeğeni silahla yaralandı

Kavgaya dönüşen olayda, Semih U. belinden tabancasını çıkardı. Oktay Tüzün de kendisine doğrultulan silahı almak isterken yaşanan boğuşma sırasında tabancadan çıkan kurşunla karnından vuruldu.

CHP Milletvekili Tüzün'ün yeğeni silahla yaralandı

SORUŞTURMA AÇILDI

Olayda Uzman Çavuş U. da ayağına isabet eden tek kurşunla yaralandı. Semih U. ve Tüzün, ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

CHP Milletvekili Tüzün'ün yeğeni silahla yaralandı

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