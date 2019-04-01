CHP Narlıdere'de rekor kırdı

Yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, CHP'nin oy oranıyla Türkiye rekoru, İzmir'in Narlıdere ilçesinde kırıldı.

Narlıdere'de oyların yüzde 77,48'i CHP'ye verildi. Narlıdere'yi yüzde 71,51 ile Karşıyaka, yüzde 70,23 ile Güzelbahçe, yüzde 67,82 ile Urla ve yüzde 67,17 oy oranı ile Balçova izledi. CHP'nin en az oy oranı, yüzde 36,29 ile mevcut belediye başkanı Ufuk Sesli'nin aday gösterildiği Bayındır ilçesinde oldu.

"EKONOMİMİZİ BÜYÜTECEĞİZ"

CHP'nin Türkiye'de en yüksek oy oranına sahip olduğu Narlıdere ilçesinin yeni belediye başkanı Ali Engin, ilçenin ekonomisini en az 2 kat büyüteceklerini belirterek, "Örgütün her kademesinde çalıştım. İzmir'de iş insanıyım. Siyasi tecrübemle sosyal ve iş tecrübemi bu kampanyaya yansıttım. Örgütümüzle de iletişimin ne olduğu ne kadar önemli olduğunu bilen bir kişiyim. Örgütümü bu sürede birleştirdim. Sorunları, gelecek vizyonunu kısa sürede belirledik. Kentin altyapısını, ekonomisini daha üst düzeye çıkarmada insanlarımızı ikna ettim. Örgütümüze teşekkür ediyorum. Belediye çalışanlarımızla, STK, muhtar ve meclis üyeleriyle ortak çalışıp Narlıdere'nin ekonomisini en az 2 misli büyüteceğiz. Narlıdere'yi bir kültür ve sanat merkezi yapacağız. Günde en az 15 saat çalışacağız, 5 yılın sonunda mutlaka bu hedefleri gerçekleştireceğiz" dedi.