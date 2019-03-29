CHP oyları saymak için yeni sistem kurdu

24 Haziran gecesi seçim yenilgisi kabullenemeyen CHP'de Anadolu Ajansı'nı (AA) seçim sonuçlarını manipüle etmekle suçladı. Bülent Tezcan 'seçimler ikinci tura kaldı' açıklaması yapmıştı.

Ancak CHP bu iddiayı bir süre sonra kendisi yalanlayarak seçim gecesi teknik aksaklık yaşadığını duyurdu. Sandıkların kontrolünden sorumlu olan CHP Genel Başkan Yardımıcısı Onursal Adıgüzel, yaşattığı başarısızlıkla kendi seçmenini hayal kırıklığına uğrattı.

"SANDIK GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ"

Ancak bu seçimde de sandıkların kontrolünden sorumlu olan Onursal Adıgüzel, yapılan seçim çalışmalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Yerel seçimler öncesi çok heyecanlı bir süreç izlediklerini belirten Adıgüzel, seçimin en önemli konulardan birisinin sandık güvenliği olduğunu söyledi.

CHP örgütlerinin 973 ilçede ciddi bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Adıgüzel, "Özellikle sandık görevlilerin atanması, müşahitler, okul sorumlularının belirlenmesi noktasında ciddi bir çalışma yaptık." dedi.

GÖNÜLLÜLERLE BİRLİKTE 600 BİN GÖREVLİ OLACAK

Türkiye 194 bin sandık bulunduğunu ancak partilerin ittifaklar dolayısıyla bütün seçim bölgelerinde görevli bulunduramadığına dikkati çeken Adıgüzel, CHP olarak seçim günü 600 bin kişilik bir ekiple çalışacaklarını söyledi.

3 AŞAMALI KONTROL MEKANİZMASI

Sandıkları 3 aşamalı bir kontrol mekanizması ile test edeceklerini bildiren Adıgüzel, sisteme önce okul sorumlularının, sonra ilçe başkanlıklarının giriş yapacağını, son olarak da YSK karşılaştırmalarının girileceğini aktardı. Sistemin eğer bir sorun varsa kırmızı renge dönüşerek uyarı vereceğini dile getiren Adıgüzel, partinin 4'üncü katında oluşturdukları izleme ve çağrı merkezinde ise bunların takip edileceğini söyledi.

SEÇMEN İÇİN TAKİP SİSTEMİ

Seçmenin kendi oyunu takip etme hakkına sahip olduğunu dile getiren Adıgüzel, şöyle konuştu: "Biliyorsunuz YSK sonuçları biraz geç açıklıyor. Biz de onların işini kolaylaştırmak için onlara 'sts.chp.org.tr' adlı bir adres sunuyoruz. Burada kimlik numaralarını girerek kendi sandıklarında nasıl bir sonuç alındığını görüyor seçmen. YSK'ya giden sonuçla, kendi sonucunu karşılaştırıyor eğer bir sorun görmesi durumunda hata sekmesinde bize bildirimde bulunuyor. Biz de gerekli itiraz süreci başlatıyoruz."





YENİ STRATEJİYİ AÇIKLADI

Bir soru üzerine seçimde görev alan kişi sayısından ziyade işlevsel bir süreç yürütmenin önemli olduğunu ifade eden Adıgüzel, şunları kaydetti: "Biz hazırız ve şunu söylüyoruz, hızlı sonuç açıklamanın hiçbir faydası yok. Önemli olan doğru sonuç açıklamak. Elinde bu doğru sonuçları kanıtlayacak verilerin olması. Buna odaklanmış durumdayız. 24 Haziran'da millet ajansının Anadolu Ajansı ile yarışma noktasında bir süreci ortaya koymuştuk, öyle bir strateji belirlemiştik. Bu stratejimizi revize ettik. Çünkü şunu görüyoruz, bütün devletin imkanlarını kullanan bir çalışmaya karşı bizim sandık görevlilerimiz, dört aşamayı gerçekleştiriyorlar. Önce oyların doğru sayılmasını sağlıyorlar. Sonra sandık torbalarının ilçe seçim kurullarına ulaştırılmasına eşlik ediyorlar, ardından ıslak imzalı tutanakları ilçe başkanlarımıza gönderiyorlar ondan sonra sonuç teyidine geçiyorlar."





Seçim koordinasyon ve çağrı merkezini de basın mensuplarına gezdiren Adıgüzel, hatalı sonuçlara itiraz edecekleri bir hukuk birimi oluşturduklarını da açıkladı. Adıgüzel, "Bir oyun bile peşine düşeceğiz. Gündüz oyumuzu kullanıp saat 5'ten sonra da bir oyun peşinde sonuçları takip edeceğiz." dedi.