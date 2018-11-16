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CHP, Öztürk Yılmaz'ın itirazını reddetti

CHP Grup Disiplin Kurulu, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın "tedbir kararı" ile ilgili itiraz başvurusunu reddederek, kararın devamını kararlaştırdı.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 14:23..
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CHP, Öztürk Yılmaz'ın itirazını reddetti

CHP Grup Disiplin Kurulunun bugün yapılan toplantısında Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın “tedbir kararı” ile ilgili itiraz başvurusu görüşüldü. Toplantıda itirazın reddine, tedbir kararının devamına karar verildi.

TEDBİR AKRARINA DEVAM

TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın "tedbir kararı" ile ilgili itiraz başvurusunu reddederek, kararın devamını kararlaştırdı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu’nun, bugün yapılan toplantısında, Ardahan Milletvekili Yılmaz’ın "tedbir kararı" ile ilgili itiraz başvurusunun görüşüldüğü, itirazın reddine, tedbir kararının devam etmesine karar verildiği bildirildi.

ÖZTÜRK YILMAZ'A DİSİPLİN KARARI

Yılmaz, CHP Grup Yönetim Kurulu'nca "kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu karar üzerine basın toplantısı düzenleyerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Yılmaz'ın bu ifadeleri nedeniyle ikinci kez "gruptan kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmişti.

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