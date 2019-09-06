CHP panosundaki imla hatası

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Toplamda 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan ve Çağlayan Adliyesi’nde görülen dava sırasında birçok CHP’li isim de, Kaftancıoğlu’na destek vermek üzere adliye binasına gitti.

DE EKİNİ YANLIŞ YAZDILAR

Partililer, adliye binasının önüne kurdukları LED ekranlarda, Kaftancıoğlu’na destek mesajları yayınladı.

Ancak yayınlanan mesajlardan birindeki imla hatası, destek mesajlarının önüne geçti.

"O İstanbul’u savundu, bizde onu savunacağız" mesajında, dahi anlamına gelen de ekinin ayrı yazılmamış olması, dikkatli gözlerden kaçmadı.