CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi

Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye ziyaretiyle, ülke gündemi buradaki görüşmeye odaklanmıştı..

CHP ise bugün parti meclisini toplayarak, "Bilim Kültür Sanat Platformu Yönetmeliği" ve "Parti İçi Eğitim Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikleri ele aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan parti meclisinin toplantısı bitti. Toplantı 3,5 saatte tamamlandı.

2 KONU İÇİN TOPLANILDI 1 KONU GÖRÜŞÜLDÜ

"Bilim Kültür Sanat Platformu Yönetmeliği"nde yapılacak değişikliklerin kabul edildiği toplantıda, "Parti İçi Eğitim Yönetmeliği" daha sonraki toplantıya bırakıldı.

CHP Tüzüğü doğrultusunda artırılan Manisa'nın Akhisar İlçe Yönetim Kurulu sayısının tekrar düzenlenmesi talebinin ele alındığı toplantıda, bazı bağışlanma talepleri de görüşülerek karara bağlandı.

EREN ERDEM TAHLİYESİNDEN SONRA İLK KEZ...

Toplantıda, Türkiye gündemi ve dış politikaya ilişkin de bazı değerlendirmeler yapıldı.

PM Üyesi Eren Erdem, tahliyesinin ardından ilk kez toplantıya katıldı.