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CHP, S-400 alımında ABD'nin tavrından çekiniyor

S-400 alımında Türkiye'nin şeffaf davranmadığını iddia eden CHP'nin dış politika sorumlu ismi Çeviköz, ABD'nin yaptırım uygulayabileceğini söyledi.

AA | 05.07.2019 - 18:29..
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TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, Osaka'daki G20 Zirvesi'ni değerlendirdi.

ABD'NİN TAVRINA DİKKAT ÇEKTİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yöneticilerinin Türkiye’ye S-400 füzeleri ile ilgili yaptırım uygulamayı planladıklarını ifade eden Çeviköz, “ABD Temsilciler Meclisi ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Engel’in yaptığı açıklama var: Türkiye’nin S-400 füzelerini alması halinde, Başkan Trump’ın yaptırım uygulanmayacağı yönündeki sözünün NATO’yu ve Amerika Birleşik Devletleri güvenliğini tehlikeye attığını söylüyor ve Türkiye’nin bu şekilde bir sistem almasının doğru olmadığını, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde de daha evvel Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti tarafından bunun vurguladığını söylüyor.

CHP, S-400 alımında ABD'nin tavrından çekiniyor

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ısrarla ve açık bir şekilde, Türkiye S-400 alımına devam ederse gerçek ve negatif sonuçlarla yüzleşeceğini belirtti. 'Buna F-35 alımı ve F-35 endüstriyel katılım ile CATSA yaptırımları da dahil' ifadelerini kullandı. Pentagon Sözcüsü hiçbir şeyin değişmediğini, S-400 ile F-35'in uyumsuz olduğunu söylüyor. Türkiye’nin iki sisteme sahip olmasına izin verilmeyecek şeklinde konuştu” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ ELEŞTİRDİ

S-400 konusunda Türkiye’nin şeffaf davranmadığını söyleyen Çeviköz, “Osaka’dan Türkiye’ye yansımalar konusunda endişeli olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

CHP, S-400 alımında ABD'nin tavrından çekiniyor

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