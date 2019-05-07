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CHP: Seçime gideceğiz

Parti Meclisi toplantısının ardından, "Boykot yok, seçime gideceğiz." açıklaması yapıldı.

Haber Merkezi | 07.05.2019 - 12:44..
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi sonrası nasıl bir yol haritası çizeceğini Parti Meclisi (PM) toplantısında belirledi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

CHP içinde boykot yanlısı olan milletvekillerinin ve üyelerin olduğu belirtiliyordu. Toplantıdan seçimlere gitme kararı çıktı.

"DEMOKRASİMİZE DARBE VURULMUŞTUR"

Toplantı sonrası basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Çok verimli bir toplantı yaptık genel başkanımız grup toplantısında sizleri aydınlatacak. Demokrasiye darbe vurulmuştur. Bu süreci hep birilikte tamir etmeliyiz. İstanbulumuza şunu söyleyelim gerçekten her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

CHP: Seçime gideceğiz

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