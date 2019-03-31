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CHP Siverek Belediye Başkan Adayı gözaltına alındı

CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, AK Parti'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı Nusret Kaya’yı "darbettiği" iddiasıyla gözaltına alındı.

AA | 31.03.2019 - 17:49..
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CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, “darptan” gözaltına alındı. Kaya’nın, darp sonucu ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Olay üzerine Urfa İl Emniyet Müdürü’nün de ilçeye gittiği belirtildi.

FATİH BUCAK GÖZALTINA ALINDI

CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, AK Parti'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı Nusret Kaya ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

İddiaya göre Bucak, tartışma sırasında Kaya'yı darbetti. Kaya, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşananların ardından Fatih Bucak ise polis tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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