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CHP Sözcüsü: Sonuçta çok fazla değişiklik yok

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'daki oy sayımlarında çok fazla değişiklik olmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 09:08..
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CHP Sözcüsü: Sonuçta çok fazla değişiklik yok

CHP'nin sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'daki seçim itirazlarının ardından tekrardan yapılan sayımlar hakkında konuştu.

"SONUÇTA ÇOK FAZLA DEĞİŞİKLİK YOK"

Öztrak, bu sabah yaptığı açıklamada; "Herkes itiraz edebilir ama elinde delil olması lazım. İtiraz edilmesi için sandık başındaki görevlilerin şerh koydurmuş olması lazım. Sıkıntı burada. İtiraz haktır. Ama bu hakkı suistimal edilmemesi için hukkuki olaması lazım. Bu sabah itibariyle 18 ilçede ilçe seçim kurulları talepleri reddetmişti. 21 ilçede sayım kararı çıkmış. 5'inde tam sayım, geri kalanlarında geçersiz oylar sayılacak. 3 ilçede bitti. Sonuçta çok fazla değişiklik yok" dedi.

CHP Sözcüsü: Sonuçta çok fazla değişiklik yok

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