Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile CHP arasındaki ittifak, açıklamalara da yansıdı.

Öyle ki; Halk TV canlı yayınına katılan Abdüllatif Şener, Kandil tarafından belirlenen vekilleri savunmaya başladı.

TSK'YA İŞGALCİ DEDİLER, SOYLU GEREKENİ YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne işgalci diyen HDP'li vekillere Meclis'te ayar üstüne ayar vermişti.

CHP, HDP'Yİ SAVUNDU

Hafızlardan silinmeyen o görüntüler hakkında Abdüllatif Şener'den açıklama geldi.

Bakan Soylu'nun bu tavırla topluma zarar verdiğini savunan Şener, "Bu doğru bir şey değildir. Nezaketinizi bozmayacaksınız." diye devam etti.

CHP, Süleyman Soylu'ya karşı HDP'lileri savundu

