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CHP: Suriye için PYD ve ÖSO hariç herkesle görüşeceğiz

CHP'nin Suriye'de çözüm için Türkiye'de yapılacak konferansa terör örgütü PYD'nin dışında ÖSO'nun da çağrılmayacağı belirtildi.

AA | 21.08.2019 - 03:30..
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CHP: Suriye için PYD ve ÖSO hariç herkesle görüşeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye'de çözüme katkı amaçlı konferans yapacakları açıklamasının ardından, Sputnik'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, ÖSO'yu AK parti iktidarının gördüğü gibi görmediklerine vurgu yaparak şunları söyledi:

"ÖSO'YU KONFERANSA ÇAĞIRMAYACAĞIZ"

"Konferansa davet edilecekler, CHP’nin politikalarına uygun temsilciler olacak ve bu kapsamda insanları, grupları davet edeceğiz. Biz ÖSO’yu AKP’nin gördüğü gibi görmüyoruz. ‘Terör örgütü’ olarak gördüğümüz örgütleri veya Suriye’deki olayların büyümesine yol açan taraflardan biri olduğunu düşündüğümüz ÖSO’yu çağırmayı düşünmüyoruz şu an. Bizim bakışımız açısından terör örgütü olarak gördüğümüz kimseyi çağırmayacağız. Sonuçta birçok ÖSO bileşenlerinin bu kapsamda olduğunu biliyoruz."

CHP: Suriye için PYD ve ÖSO hariç herkesle görüşeceğiz

CHP: Suriye için PYD ve ÖSO hariç herkesle görüşeceğiz

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