CHP, Suriye konferansının özetini paylaştı

CHP'nin 'Suriye'de Barışa Açılan Kapı' teması ile gerçekleştirdiği Uluslararası Suriye Konferansı’na dair ev sahibi özeti kamuoyu ile paylaşıldı.

"TÜRKİYE İLE ESAD'IN İLİŞKİLERİ DÜZELMELİ"

Sonuç metninde “Türkiye, Suriye krizi bağlamında sadece Suriye yönetimiyle sorun yaşamamaktadır. Akışkan ve kırılgan saha koşulları ülkemizi krize müdahil diğer aktörlerle de her an çatışabilir bir konumda tutmaktadır. Çok boyutlu bu gerilimden en az hasarla çıkmanın yolu Türkiye-Suriye ilişkilerini bir an önce yeniden rayına oturtmaktan geçmektedir” ifadeleri kullanıldı.

"ÇOK YÖNLÜ DİPLOMASİ"

Bildiride “Türkiye’nin, Suriye’den yönelebilecek somut tehditlere karşı güvenliğini Suriye yönetimiyle ve Suriye toplumunu oluşturan bütün meşru aktörlerle çok yönlü diplomasiye başvurarak bertaraf edebileceği kaydedilmiştir” vurgusu yapıldı.

Ayrıca, “Farklı isimler altında Suriye’de faaliyet gösteren cihatçı örgütlere ve silahlı muhaliflere verilen desteğin derhal sona erdirilmeli" ifadelerine de yer verildi.