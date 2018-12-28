CHP, Suriyeli trans kadınlara yardım ediyor

Trans kadınların kaldıkları sığınaklardan biri de İstanbul Tarlabaşı'nın arka sokaklarında yer alıyor.

YEMEKLER ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDEN

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre; bu sığınağa CHP'li Şişli Belediyesi yardım yapıyor.

SURİYELİ TRANS KADINLAR DA VAR

Sığınakta Türk trans kadınların haricinde, Suriyeli ve Iraklı trans kadınlar da barınıyor.

Suriyeli trans kadınlardan Tira hikayesini şu sözlerle anlattı: "Suriye'de savaş olduğu için kendimi güvende hissetmedim. Ayrıca orada trans kadınlar pek sevilmiyor. Türkiye'de de bir adamın tecavüzüne uğradım. Sonra bu misafirhaneye geldim."





Misafirhanede kalan bir diğer Suriyeli Hayfa ise; "Gece kulüplerinde müşteri buluyorum, birlikte olmak için otele gidiyorum. Başıma bir iş gelmesinden de çok korkuyorum. " sözleriyle yaşantısını paylaştı.

YARDIMIN KESİLME İHTİMALİ KORKUTUYOR

Öte yandan sığınakta kalan trans kadınlar, önümüzdeki günlerde yapılacak yerel seçimlerde Şişli'de seçilecek yönetimin, yemek yardımını kesmesinden de endişe duyuyor.