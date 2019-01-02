taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3774
Euro
6.1549
Altın
1287.52
Borsa
89801.39
Gram Altın
223.037

CHP Taksim'de açılan ÖSO bayrağına Meclis araştırması istedi

İktidarın ÖSO ile kurduğu ilişkisinin anlaşılamadığını belirten CHP'li Çeviköz, "Türkiye'nin itibarına gölge düşürüyor" dedi.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 13:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
CHP Taksim'de açılan ÖSO bayrağına Meclis araştırması istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, TBMM Başkanlığına verdiği araştırma önergesinin gerekçesinde; Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi boyunca milli kutlamalara, toplumsal olaylara ev sahipliği yaptığını kaydederek, "Uluslararası bilinirliği olan Taksim Meydanı'nda, Suriye rejimine muhalif kişiler tarafından ‘Özgür Suriye Ordusuna' ait bayrağın açılması vesilesiyle Suriye rejimi karşıtı faaliyetlere izin verilmiştir" dedi.

"İŞ BİRLİĞİNİN GEREKÇESİ ANLAŞILAMAMAKTADIR"

Çeviköz, önergesinde şu görüşleri dile getirdi: "İktidarın ÖSO ile kurduğu iş birliğinin gerekçesi anlaşılamamaktadır. Daha önce de bu unsurlar tarafından Türk lirasının, Suriye poundu karşısındaki değer kaybı nedeniyle maaşlarını TL olarak almak istemedikleri bilgisi kamuoyunda yer almıştır.

CHP Taksim'de açılan ÖSO bayrağına Meclis araştırması istedi

Afrin'de de ÖSO mensuplarının yağma, talan, gasp, hırsızlık, fidye için adam kaçırma, gelişigüzel hapsetme, işkence gibi suçlarının bir kısmı BM İnsan Hakları Konseyi'nin raporuna girmiştir.

TÜRKİYE'NİN İTİBARINA GÖLGE DÜŞÜRÜYOR

Tek adam rejimi ÖSO ile yan yana gelerek, TSK'nın ve Türkiye'nin itibarına gölge düşürmektedir. Taksim'de yaşanan bu olay, Türkiye'nin Astana'da üstlendiği görevi ve Türkiye tarafından da desteklenen Suriye'de yeni Anayasa hazırlama sürecini tehlikeye atmaktadır.

31 Aralık 2018 tarihinde, Taksim Meydanı'nda Suriye rejimine muhalif kişiler tarafından ‘Özgür Suriye Ordusuna' ait bayrağın açılması vesilesiyle Suriye rejimi karşıtı faaliyetlere Türkiye toprakları üzerinde izin verilmesi olayına ilişkin sorumluların araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını teklif ederiz."

CHP Taksim'de açılan ÖSO bayrağına Meclis araştırması istedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sinan Akçıl'dan gelinlik tepkisi: Giyinmemiş bu

Sinan Akçıl'dan gelinlik tepkisi: Giyinmemiş bu

308
Hazal Kaya evleniyor

Hazal Kaya evleniyor

20
70 milyon liralık bilet Üsküdar'da satıldı

70 milyon liralık bilet Üsküdar'da satıldı

78
Fatih gemisi sonuç almaya çok yakın

Fatih gemisi sonuç almaya çok yakın

201
Muharrem İnce'den Gülriz Sururi'ye veda mesajı

Muharrem İnce'den Gülriz Sururi'ye veda mesajı

191
Recep Tayyip Erdoğan mütevazılığı

Recep Tayyip Erdoğan mütevazılığı

63
Ebru Yaşar'dan yeni yıl öpücüğü

Ebru Yaşar'dan yeni yıl öpücüğü

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir