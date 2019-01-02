CHP Taksim'de açılan ÖSO bayrağına Meclis araştırması istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, TBMM Başkanlığına verdiği araştırma önergesinin gerekçesinde; Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi boyunca milli kutlamalara, toplumsal olaylara ev sahipliği yaptığını kaydederek, "Uluslararası bilinirliği olan Taksim Meydanı'nda, Suriye rejimine muhalif kişiler tarafından ‘Özgür Suriye Ordusuna' ait bayrağın açılması vesilesiyle Suriye rejimi karşıtı faaliyetlere izin verilmiştir" dedi.

"İŞ BİRLİĞİNİN GEREKÇESİ ANLAŞILAMAMAKTADIR"

Çeviköz, önergesinde şu görüşleri dile getirdi: "İktidarın ÖSO ile kurduğu iş birliğinin gerekçesi anlaşılamamaktadır. Daha önce de bu unsurlar tarafından Türk lirasının, Suriye poundu karşısındaki değer kaybı nedeniyle maaşlarını TL olarak almak istemedikleri bilgisi kamuoyunda yer almıştır.





Afrin'de de ÖSO mensuplarının yağma, talan, gasp, hırsızlık, fidye için adam kaçırma, gelişigüzel hapsetme, işkence gibi suçlarının bir kısmı BM İnsan Hakları Konseyi'nin raporuna girmiştir.

TÜRKİYE'NİN İTİBARINA GÖLGE DÜŞÜRÜYOR

Tek adam rejimi ÖSO ile yan yana gelerek, TSK'nın ve Türkiye'nin itibarına gölge düşürmektedir. Taksim'de yaşanan bu olay, Türkiye'nin Astana'da üstlendiği görevi ve Türkiye tarafından da desteklenen Suriye'de yeni Anayasa hazırlama sürecini tehlikeye atmaktadır.

31 Aralık 2018 tarihinde, Taksim Meydanı'nda Suriye rejimine muhalif kişiler tarafından ‘Özgür Suriye Ordusuna' ait bayrağın açılması vesilesiyle Suriye rejimi karşıtı faaliyetlere Türkiye toprakları üzerinde izin verilmesi olayına ilişkin sorumluların araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını teklif ederiz."