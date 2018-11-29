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CHP TMMOB üyeliğinin zorunlu olmasını istiyor

CHP'li vekil Müzeyyen Şevkin, kamuda çalışan mimar, mühendis ve şehir plancılarının Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) kayıt zorunluluğunun olması gerektiğini savundu.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 12:43..
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CHP TMMOB üyeliğinin zorunlu olmasını istiyor

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TMMOB üyeliğini istemeyen, kendisine ve ülkesine bir yararı olduğunu düşünmeyen insanların, bu birliklere üye olma ve finanse etme zorunluluğu ortadan kalktı. İsteyen aidatını verip üye olabiliyor ancak artık zorunluluk bulunmuyor.

CHP "ZORUNLU OLSUN" DEDİ

Meclis genel kurulunda gündem dışı söz alan CHP'li vekil Müzeyyen Şevkin, TMMOB’ye kamuda çalışan mühendislerin kayıt zorunluluğunun 12 Eylül sonrası kaldırıldığını hatırlatarak, TMMOB’nin hem denetim gücü açısından hem de ekonomik olarak zayıflatıldığını söyledi.

20 MESLEK KURULUŞU İÇİN DÜZENLEME İSTEDİ

TMMOB ile birlikte kamu kurumu niteliğindeki 20 meslek kuruluşunda yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını sorgulayan CHP'li Şevkin, "En az Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerel seçimlere adaylıklarından sonra görevlerine geri dönmelerini içeren düzenleme kadar önemli olan bu konuyla ilgili dikkatinizi çekmek istiyorum." dedi.

CHP TMMOB üyeliğinin zorunlu olmasını istiyor

CHP TMMOB üyeliğinin zorunlu olmasını istiyor

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