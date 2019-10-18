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CHP, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmadan memnun değil

CHP'li Abdüllatif Şener, Amerika ile yapılan Suriye anlaşmasında Türkiye'nin kazandığını söyleyenlere tepkili.

Haber Merkezi | 18.10.2019 - 10:39..
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CHP, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmadan memnun değil

Türkiye ile Amerika arasında Suriye'de yaşanan sürece ilişkin anlaşmaya varıldı.

Buna göre; terör örgütü YPG, 120 saat içerisinde 32 kilometre güneye çekilecek.

Oluşan güvenli bölgenin kontrolü ise Türkiye'de olacak. Türkiye, bu anlaşmayla askeri harekata gerek kalmadan güvenli bölge konusunda istediği sonucu aldı.

Anlaşmayı manşetlerine taşıyan dünya basını da Türkiye'nin istediğini aldığını ve bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi zaferi olduğunu yazdı.

Dünyanın gündemine oturan anlaşmaya ilişkin CHP'den farklı bir ses yükseldi.

"NE KAZANCI KARDEŞİM"

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Twitter'dan yapılan anlaşmayı sert bir dille eleştirdi.

Şener, "Türkiye-ABD dün masaya oturdu ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki operasyonu son buldu. Hala, kazan-kazan politikasından söz edenler var. Ne kazancı kardeşim! Suriye'de insanlık kaybetti. Suriye'yi yağmalayanlar insanlığını kaybetti. Vicdanını kaybetti." ifadelerini kullandı.

 

CHP, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmadan memnun değil

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