CHP Uzay Ajansı'nın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uzay Ajansı'nın kapatılması için CHP'nin AYM'ye başvurduğunu açıkladı.

BAKAN VARANK DUYURDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın duyurduğu gelişmede, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğunu açıklandı.

Sosyal medya hesabından bu gelişmeyi duyuran Varank, "Türkiye’nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu." ifadelerini kullandı.

İPTAL DİLEKÇESİ

Dilekçenin CHP'li 138 milletvekillerince yapıldığı dilekçelere yansıdı.

Dilekçede yer alan isimler şu şekilde: