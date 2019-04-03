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CHP vekilinin İBB heyecanı

İzmir'in CHP'li Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Esenler Belediyesi'ne ait tabloların, İBB'nin tabloları gibi göstererek götürüldüğünü iddia etti.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 15:37..
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Ekrem İmamoğlu, seçimden sonra bir kez daha kameraların karşısına geçip İBB'nin, evraklar ve eserleri kaçırmak için zaman kazandığını dile getirmişti.

"NEREYE GÖTÜRÜYORSUNUZ"

Bu açıklamasının ardından CHP'li Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından "Hayırdır Büyükşehir'e bağlı Esenler, tabloları nereye götürüyorsunuz?" sözlerini içeren tweet attı.

CHP vekilinin İBB heyecanı

SANAT MERKEZİNE GERİ GÖNDERİLDİ

Ancak Çelebi'nin bahsettiği tablolar, İBB'ye değil Esenler Belediyesi'ne ait.

21-30 Mart tarihleri arasında Cemal Reşit Rey Sergi Salonu'nda sergilenen Hikmet Barutçigil'in "Âb-Rûlarda Su Kasidesi", sergi tamamlandıktan sonra Esenler'deki Esenler Belediyesi'ne ait Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ne geri getirilirkenki fotoğraflardı.

"GERGİNLİĞE GEREK YOK"

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından tekrardan paylaşımda bulunan Çelebi, "Soru sormuştum. Cevabı da tweet atarak paylaştım. Esenler’de genç kardeşlerim su kasidesi hediye edip paylaşımı kaldırmamı rica ettiler. Gerginliğe gerek yok." dedi.

CHP vekilinin İBB heyecanı

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