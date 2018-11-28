CHP, yerelde ittifakta Saadet'e istediğini vermedi

Saadet Partisi; İP ve HDP ile yerelde ittifak kuran CHP ile iş birliği yapmak istiyordu.

SEÇİM BÖLGELERİ BAZINDA İŞ BİRLİĞİ İSTEDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz haftalarda CHP ile seçim bölgeleri bazında iş birliğine gitmek istediklerini söylemişti.

GÖRÜŞME OLUMSUZ SONUÇLANDI

İki parti arasında beklenen görüşme CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, SP Genel Merkezi'ni ziyaret sırasında gerçekleşti.

Ziyaret sonrasında iki lider açıklama yapmasa da SP Lideri Karamollaoğlu, görüşmenin olumsuz sonuçlandığını son demeciyle belli etti:

"BİZİM GÜNDEMİMİZDE YOK"

"Ben çok açıkça söyledim, Sayın Kılıçdaroğlu bir nezaket ziyaretinde bulundu. Bizim 'ittifak' diye bir konu gündemimizde kesinlikle yok, bunun bilinmesini istiyorum."