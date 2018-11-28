taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.255
Euro
5.9311
Altın
1214.56
Borsa
94305.2
Gram Altın
205.349

CHP, yerelde ittifakta Saadet'e istediğini vermedi

Saadet, CHP ile yerelde bölgesel iş birliği istiyordu. Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra söylemini değiştirdi: "Bizim 'ittifak' diye bir konu gündemimizde kesinlikle yok."

AA | 28.11.2018 - 14:29..
  1. Haberler
  2. Politika

Saadet Partisi; İP ve HDP ile yerelde ittifak kuran CHP ile iş birliği yapmak istiyordu.

SEÇİM BÖLGELERİ BAZINDA İŞ BİRLİĞİ İSTEDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz haftalarda CHP ile seçim bölgeleri bazında iş birliğine gitmek istediklerini söylemişti.

GÖRÜŞME OLUMSUZ SONUÇLANDI

İki parti arasında beklenen görüşme CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, SP Genel Merkezi'ni ziyaret sırasında gerçekleşti.

CHP, yerelde ittifakta Saadet'e istediğini vermedi

Ziyaret sonrasında iki lider açıklama yapmasa da SP Lideri Karamollaoğlu, görüşmenin olumsuz sonuçlandığını son demeciyle belli etti:

"BİZİM GÜNDEMİMİZDE YOK"

"Ben çok açıkça söyledim, Sayın Kılıçdaroğlu bir nezaket ziyaretinde bulundu. Bizim 'ittifak' diye bir konu gündemimizde kesinlikle yok, bunun bilinmesini istiyorum."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trafik cezası kesilen kadının çığlıkları

Trafik cezası kesilen kadının çığlıkları

567
Ahmet Türk adaylığa açık kapı bıraktı

Ahmet Türk adaylığa açık kapı bıraktı

90
Almanya'da akaryakıt krizi

Almanya'da akaryakıt krizi

115
Gebze'de viyadük çöktü

Gebze'de viyadük çöktü

150
Yunanistan, yine provokasyon peşinde

Yunanistan, yine provokasyon peşinde

277
Akdeniz'de enerji fırsatçılığı

Akdeniz'de enerji fırsatçılığı

73
Hayatını kurtaran doktorla 20 yıl sonra tanıştı

Hayatını kurtaran doktorla 20 yıl sonra tanıştı

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir