CHP, Yılmaz Ateş'i ihraç etti

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve 22. dönem Tunceli Milletvekili Yılmaz Ateş, geçtiğimiz hafta partisini eleştiren sözleriyle çok konuşuldu, parti içinden de tepki aldı.

Ateş, CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında CHP'nin FETÖ'yle ilişkisini eleştirerek; "MHP’yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe, FETÖ terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı." diye konuşmuştu.

CHP'li Yılmaz Ateş: Malesef partim FETÖ'ye teslim oldu VİDEO

Bu sözler üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise; Yılmaz Ateş'in, eski partisine doğrudan ve kasten ihanet ettiğini belirterek, "Kendisini noktasız, virgülsüz şekilde ayıplıyoruz, kınıyoruz." dedi.

Ateş hakkında, parti tarafından inceleme başlatıldı.

PARTİDEN ATILDI

Yılmaz Ateş, dün CHP Ankara Disiplin Kurulu kararıyla partiden kesin olarak ihraç edildi.