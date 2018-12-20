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CHP'de yine kriz: Mansur Yavaş istenmiyor

Ankara için Mansur Yavaş'ı aday gösteren CHP'de, Yavaş'a sağ kökenli olduğu için Muharrem İnce taraftarlarından, itiraz yükselmeye başladı.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 12:57..
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CHP'de yine kriz: Mansur Yavaş istenmiyor

31 Mart 2019'da Türkiye'de yapılacak yerel seçimler öncesinde, partilerin adayları büyük ölçüde belli oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterirken Ankara'da ise aday gösterilen isim, bir önceki seçimi de kaybeden milliyetçi kökenli Mansur Yavaş oldu.

YAVAŞ İSTENMİYOR

Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşmesine rağmen, partide çatlak sesler de yükseliyor. Yavaş'ı istemeyen isimlerden biri PM Üyesi Ali Şeker olurken, Ali Şeker'e destek de bir başka PM Üyesi Gaye Usluer'den geldi.

SAĞDAN GELMESİ HAZMEDİLEMİYOR

İtirazların birinci nedeni ise Mansur Yavaş'ın, milliyetçi kökenli bir isim olması olarak belirtilirken, bu eleştiriyi yapan Gaye Usluer'in, geçmişte attığı adımlar da akıllara geliyor.

İNCE'Yİ DESTEKLEMİŞTİ

Öyle ki, 24 Haziran seçimlerinden sonra liderlik krizi yaşayan CHP'de, Gaye Usluer, Muharrem İnce'nin genel başkanlığa adaylığı için imza toplayan ekipte yer almış ve basın önüne çıkıp, sık sık açıklama yapmıştı.

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