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CHP, yurt dışındaki temsilciliklere Atatürk büstü istedi

CHP, Türkiye'nin yurt dışındaki tüm temsilciliklerinde Atatürk büstü olması için konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Haber Merkezi | 17.11.2018 - 09:51..
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CHP'nin gündeminde yine Atatürk büstleri var.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, hazırladığı soru önergesiyle konuyu Meclis'e taşıdı.

YURT DIŞINA ATATÜRK BÜSTÜ

CHP'li vekil, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanıtlaması için verdiği soru önergesinde, şunları sordu:

"Yurt dışı temsilciliklerimizin hangilerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün büstü bulunmaktadır? Hangilerinde bulunmamaktadır? Bulunmuyorsa neden?

Yurt dışında temsilciliklerimizde Atatürk büstünün bulunmaması asli bir eksiklik değil midir? Bu eksiklik ne zaman giderilecektir?"


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