CHP'de adaylar açıklandı: Muharrem İnce sessiz

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için CHP'de hazırlıklar sürerken, Muharrem İnce İstanbul için aday olma şartının "eğilim yoklaması" olduğunu söylemişti.

Koltuğunu Muharrem İnce'ye kaptırmaktan korkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıtı ise net olmuştu: "İstanbul'da eğilim yoklaması yapılmayacak."

İNCE YİNE SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Yaşanan gelişmelerin ardından yine sessizliğe gömülen Muharrem İnce'den sonra, Ekrem İmamoğlu'nun adı İstanbul adaylığı için konuşulmaya başlanmıştı.

Muharrem İnce'nin taraftarları ise İnce'nin sürekli sessiz kalmasına, 24 Haziran'ı hatırlatarak bozulmuş durumdaydı. İnce, kurultay sonuçları açıklandığında da sessiz kalmaya devam etmiş, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

CHP'NİN İSTANBUL ADAYI İMAMOĞLU OLDU

Bugün ise CHP Parti Meclisi'ne Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul adaylığı sunuldu.

Muharrem İnce ise tüm çabalarına rağmen, aday gösterilmeden seçimin kaybedeni haline geldi.