taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2284
Euro
5.9384
Altın
1223.61
Borsa
93802.91
Gram Altın
205.538

CHP'de adayların bir kısmı 6 Aralık'ta belli olacak

6 Aralık'ta toplanacak CHP Parti Meclisi belediye başkan adaylarının bir bölümünü daha belirleyecek.

AA | 26.11.2018 - 17:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber

CHP Parti Meclisi (PM), belediye başkan adaylarının bir bölümünü daha belirlemek üzere 6 Aralık Perşembe günü toplanacak.

Alınan bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde yapılacak toplantının ana gündem maddesi "yerel seçimler" olacak.

300'E YAKIN İSİM PAYLAŞILACAK

Daha önce 24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da ise 147 belediye başkan adayını belirleyen CHP PM, 6 Aralık'ta gerçekleştireceği toplantıda ise 300'e yakın belediye başkan adayının ismini kamuoyuyla paylaşacak.

Açıklanacak isimler arasında bazı büyükşehir ve il belediye başkanlarının da olacağı belirtiliyor.

Bugüne kadar açıklanan adaylar arasında 1 büyükşehir ve 10 il belediye başkan adayı da bulunuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gamze Özçelik tesettüre girdi

Gamze Özçelik tesettüre girdi

532
İstanbul'da askeri helikopter düştü

İstanbul'da askeri helikopter düştü

200
Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı boşandı

Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı boşandı

283
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma detayları

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma detayları

191
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı boşanmak üzere adliyede

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı boşanmak üzere adliyede

141
Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

83
Açık Toplum Vakfı, faaliyetlerine son veriyor

Açık Toplum Vakfı, faaliyetlerine son veriyor

159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir