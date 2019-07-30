CHP'de akraba atamalarının önüne geçilemedi

Yerel seçimlerde halkın oylarını alarak göreve başlayan belediye başkanlarının ilk işi kendi kadrolarını kurmak oldu.

Bu kadrolar kurulurken işin ehlini seçmek yerine akraba, eş-dost tercih edildi. Başkanların yakın akrabaları belediyelerde üst düzey görevlere getirildi.

KİM KİMİ ATADI

İzmir Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur'u genel müdür yardımcılığı görevine getirdi.

İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, amcasının oğlunun eşini özel kalem müdürü yaptı.

İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ise halasının eşi İrfan Aras'ı başdanışman yaptı.

İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in kuzeni Oya Ceritoğlu, sekreter olarak göreve başladı.

Adana Seyhan Belediye Başkanı Mehmet Akif Akay ise damadı Erkal Şenyurt'u özel kalem müdürü olarak atadı.

Karabük Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de boş durmadı ve kardeşi Zafer Köse'yi özel kalem müdürü olarak görevlendirdi.

6 CHP'Lİ BELEDİYE 6 SKANDAL

Akrabalarını atayan 6 ismin ortak özelliği CHP'li olması olarak dikkatlerden kaçmadı.

Skandal haberlerin ortaya çıkmasıyla parti yönetimi harekete geçti.

Atamaların durdurulması ve iptal edilmesi için belediye başkanlarıyla üst üste görüşmeler gerçekleştirildi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Falan milletvekili telefon etti, onun akrabasıymış, hiç dinlemeyeceksiniz. Genel Başkan olarak söylüyorum, Genel Başkanın akrabası olsa bile hiç dinleyemeyeceksiniz. Liyakat çok önemli… Partizanca atamalardan uzaklaşın. İşi ehline vereceksiniz. Uzun bir Adalet Yürüyüşü yaptık, Mısır’daki sağır sultan duydu yürüyüşümüzü. Adaletle yöneteceksiniz. Belediye çalışanlarının özlük haklarına sahip çıkacaksınız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacaksınız. Belediyeyi adaletle yöneteceksiniz ki, size oy vermeyenler bile size saygı duysun." ifadelerini kullanmıştı.