CHP'de büyük kavga günü: Grupta kim konuşacak?

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan iki başlılık sürecinin yeni tartışma başlığı, TBMM Grup Toplantısı üzerinde devam ediyor.

Mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan olarak grupta kendisinin konuşması gerektiğini savunuyor.

Diğer yandan CHP'li milletvekilleri arasında yapılan oylama sonucunda CHP Grup Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel de grup konuşması yapma hakkının kendisinde olduğu iddiasında.

CHP HESABINDAN KILIÇDAROĞLU PAYLAŞIMI

CHP'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından, bugün saat 13.30'da TBMM'de yapılacak grup toplantısı hakkında, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2026 Salı Günü saat 13.30’da Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısına başkanlık edecektir." mesajı paylaşıldı.

ÖZEL: "BEN KONUŞACAĞIM"

Özgür Özel ise mutlak butlan kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP MYK üyeleriyle dün TBMM'de yaptığı toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, grup toplantısında kendisinin konuşacağını belirterek şöyle dedi:

"Yarın grup toplantımızı yapacağız. Grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek'i kürsüde anacağım. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var."

Özgür Özel'i destekleyenler de sosyal medyada yine aynı saatte Özgür Özel'in konuşma yapacağı grup toplantısı duyurusu paylaştı.

"GRUP BAŞKANI, GENEL BAŞKAN'A UYMALI"

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li milletvekillerinden Faik Öztrak da daha sonra TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Özgür Özel tarafını "paralel bir merkez" oluşturmakla suçladı.

Öztrak, grup toplantısı tartışmaları hakkında "Mevzuat bellidir. Diyor ki, 'Grup Başkanı, Genel Başkan'a bağlı çalışır.' Mevzuat buysa Grup Başkanı, Genel Başkan'ın söylediklerine uymak durumundadır." diye konuştu.

TBMM BAŞKANLIĞI'NA YAZI YOLLADI

Kılıçdaroğlu, grup toplantısı için TBMM Başkanlığı'na da bir yazı gönderdi. Kılıçdaroğlu, gönderdiği yazıda, "CHP Genel Başkanı olarak sunuş konuşmasını yapacağım." ifadesine yer verdi.

Ayrıca TBMM Başkanlığı'na grup toplantısına katılmak için bir davetli listesi de iletti.