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CHP'de genel başkanlık için adı geçen isimler

CHP'de kulisler hareketlenmeye başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken 5 isim var.

Haber Merkezi | 21.02.2020 - 09:29..
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CHP'de genel başkanlık için adı geçen isimler

CHP, 37. Olağan Kurultayı'na hazırlanıyor.

Her kurultay öncesinde olduğu gibi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturmak isteyen isimler çalışmalara başladı.

Delege yapısını kontrol altında tutan Kemal Kılıçdaroğlu, rakiplerine şans tanımasa da il kongrelerinin tamamlanmasının ardından yeni adaylar harekete geçecek.

5 ADAY VAR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken isimlerin başında Muharrem İnce var.

Daha önce Kılıçdaroğlu ile genel başkanlık yarışına giren İnce, koltuğu ele geçirememişti.

Muharrem İnce'nin yanı sıra partinin politikalarını beğenmeyen 4 isim daha nabız yoklamaya başladı: İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Fikri Sağlar,  Umut Oran.

BİRLİKTE HAREKET EDELİM TOPLANTISI

Parti kaynaklarından basına sızan bilgilere göre; Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalif olan isimler bir araya gelip tek aday olarak kurultaya gidebilir.

Bu nedenle Fikri Sağlar, Selin Sayek Böke ve Muharrem İnce'nin özel bir görüşme gerçekleştirdiği gelen bilgiler arasında.

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