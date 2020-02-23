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CHP'nin Uşak kongresinde liste kavgası

Uşak'ta, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı seçimleri gergin bir ortamda yapılırken, kongre sonrası Ali Karaoba 174 oy alarak il başkanı oldu.

İHA | 23.02.2020 - 02:30..
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CHP'nin Uşak kongresinde liste kavgası

Uşak’ta divan başkanlığını CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın yaptığı 37. Olağan İl Kongresi'nde başkanlık için Ali Karaoba ile Erdoğan Atasoy yarıştı.

CHP'nin Uşak kongresinde liste kavgası

CHP'nin Uşak kongresinde liste kavgası

LİSTE TARTIŞMASI GERGİNLİĞE NEDEN OLDU

Kongre öncesinde, seçime 'çarşaf listeyle mi, blok listeyle mi' gidileceği oylamaya sunuldu.

CHP'nin Uşak kongresinde liste kavgası

Seçime delegelerin oy çoğunluğuyla blok listeyle gidilmesi istenirken karara tepki gösteren CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım seçime çarşaf listeyle gidilmesi gerektiğini savundu.

CHP'nin Uşak kongresinde liste kavgası

Yalım’ın bu çıkışı salonda itirazlara ve gerginliğe neden oldu. Bazı üyeler Yalım’ın bu çıkışını antidemokratik bulup tepki gösterdi.

CHP'nin Uşak kongresinde liste kavgası

Partililer arasında gerginliklerin yaşandığı kongre sonrası yapılan oylamada Ali Karaoba 174 oy alırken, Erdoğan Atasoy 86 oyda kaldı. 88 oy fark ile CHP'nin yeni İl Başkanı Karaoba oldu.

CHP'nin Uşak kongresinde liste kavgası

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CHP'nin Uşak kongresinde liste kavgası
CHP'nin Uşak kongresinde liste kavgası
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