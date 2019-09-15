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CHP'de gündem yeniden Aylin Nazlıaka'nın affı

Aylin Nazlıaka'nın, affedilmesi durumunda kadın kollarında görevlendirilmesi bekleniyor.

Haber Merkezi | 15.09.2019 - 11:03..
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CHP'de gündem yeniden Aylin Nazlıaka'nın affı

Meclis'teki CHP'li milletvekilinin odasından Atatürk'ün resmini indirdiği söylentileri, 2016 yılında partiyi uzun süren bir tartışmanın içerisine soktu.

Partide yaşanan tartışmaların sonucunda Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, partiden ihraç edildi.

O günden sonra sürekli partinin çalışmalarında yer almaya çalışarak CHP'ye yeniden dönme ümidi taşıyan Aylin Nazlıaka'nın, affı için birkaç kez toplantı yapıldı. Bu toplantılarda, Nazlıaka'nın istediği sonuç çıkmadı.

AF SONRASI YENİ GÖREV

Bugün CHP Parti Meclisi, yeniden toplanıyor.

Toplantıda, Aylin Nazlıaka'nın affı bir kez daha gündeme gelecek.

Partiye yakın kaynaklara göre; Nazlıaka, affedilmesi durumunda kadın kollarında görevlendirilebilir.

CHP'de gündem yeniden Aylin Nazlıaka'nın affı

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