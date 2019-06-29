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CHP'de gündem yine kurultay

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile zafer yaşayan CHP, Ankara'da ise eski alışkanlıklarından kurtulamıyor.

AA | 29.06.2019 - 16:24..
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CHP'de gündem yine kurultay

CHP'de yerel seçimlere dönük analiz çalışması sürüyor. Dar kapsamlı ilk değerlendirme geçtiğimiz hafta içi toplanan Merkez Yönetimi Kurulu'nda (MYK) yapıldı.

CHP'de Siyasi Partiler Yasası gereği 2 yılda bir tekrarlanan kongreler için takvim hazırlıkları sürüyor.

Genel Sekreter Vekili Muharrem Erkek tarafından hazırlanan takvimde, Ocak 2020'ye kadar il ve ilçe kongrelerinin tamamlanması hedefleniyor.

Şubat 2020'de ise CHP'nin 37. Olağan Büyük Kurultayı'nın yapılması planlanıyor. Parti yönetiminin gündeminde, kongre takviminin bir yıl ertelenmesi gibi bir düşünce ise bulunmuyor.

SADELEŞTİRME ÇALIŞMASI

Bu arada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 36'ncı kurultay sonrası açıklanan parti programının sadeleştirilmesi yönündeki çalışmalarda sürüyor.

Akademisyenlerin de yer aldığı geniş katılımlı bir heyet tarafından parti programının yazımının sürdüğü belirtilirken, tamamlanması halinde 37. Olağan Kurultay'da delege onayına sunulabileceği belirtiliyor.

Programda önemli bir değişikliğe gidilmesi beklenmez, partinin temel ilkelerinin korunacağı ancak çağın gerektirdiği yeniliklerin programa ekleneceği ifade ediliyor. Program kısa, anlaşılır ve sade olacak, "adalet, halkçılık, tarafsızlık" vurgusu ağırlıklı yer alacak.

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