CHP'de kadın temsiliyeti yüzde 14,6'da kaldı

İYİ Parti ile iş birliği kapsamında toplam 19 büyükşehir adayı çıkaran CHP, 38'si de il olmak üzere 905 seçim bölgesinde aday gösterdi.

KADIN KOTASI SÖZDE KALDI

Tüzük gereği parti organlarında yüzde 33 cinsiyet kotası uygulayan CHP'de, yerel seçim adaylıklarında ise bu oran istenilen düzeyde gerçekleşmedi.

Aydın Büyükşehirde Özlem Çerçioğlu'nu, Amasya'da Arife Serpil Saraçoğlu'nu, Muş'ta Tansu Saraç'ı belediye başkan adayı yapan CHP'de, toplamda beldeler dahil 48 kadın aday bulunuyor.

Parti, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerinde ise toplamda bin 962 kadın aday gösterdi.

YÜZDE 14,6

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'deki kadın temsiliyetinin bu seçimlerde yüzde 14,6 oranında gerçekleştiğini bildirdi.

CHP'Lİ BAŞKAN: YÜZDE 50 ORANINDA OLMASI GEREKİYOR

Yerel seçim kampanya süreci başladığı zaman 7 bölge toplantısı gerçekleştirdiğini ve bu toplantılarda "bu memleketin ancak kadın temsiliyeti ile hak ettiği yerde olabileceğini" anlattığını aktaran Köse, "Her toplantıda kadın temsiliyetinin yüzde 50 olması gerektiğini aktardım. Eğer seçmenin yarısı kadınsa, bu memleketin yarısı kadınsa temsiliyette de yüzde 50 oranında kadın olması gerekir. Bu çok büyük algı yarattı, özellikle muhtarlıklarda kadınlar ön plana çıktı ve neredeyse her iki adaydan biri kadın oldu. Bunlar bizim kampanyalarımızdan sonra cesaretlenerek aday olan kadınlarımız." diye konuştu.

Tüm kadın aday adaylarını 5 Aralık'ta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu toplantıyla bir araya getirdiğini hatırlatan Köse, orada da temsiliyette eşitlik vurgusu yaptığını bildirdi.

Hayatın her alanında yüzde 50 oranında kadın temsiliyetinin olması gerektiğini belirten Köse, şunları kaydetti: "İstediğimiz hedefe ulaşabildik mi derseniz, ulaşamadık. Yüzde 50 olarak başladık ama en azından tüzüğümüzde olan yüzde 33'lük temsiliyetin yansımasıydı. Fakat bu olmadı. Bunun olması için artık 1 Nisan'dan sonra ciddi toplantılar yapacağız. Kadın dernekleriyle, kadın sivil toplum kuruluşlarıyla, diğer partilerin kadın örgütleriyle kadın temsiliyetini nasıl yükseltebiliriz onu konuşacağız. Bizim için burada siyasi parti ayrımı söz konusu değil. Bizim tek derdimiz kadınların hak ettiği yerde olması çünkü bu memleket ancak kadın vicdanıyla, kadın hassasiyetiyle bir yere gelecektir."