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CHP'de kurultay takvimi hazır

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, partinin 37'nci Olağan Kurultay takvimi belirlendi.

AA | 01.10.2019 - 01:00..
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Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü.

Türkiye gündemi ve dış politikadaki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, 37'nci Olağan Kurultayın takvimi de netleşti.

CHP'de kurultay takvimi hazır

KURULTAY NİSAN ORTASINDA

Buna göre, 8 Kasım-1 Aralık 2019 arasında mahalle delegeleri seçimi, 14 Aralık 2019-27 Ocak 2020 arasında ilçe kongreleri, 3 Şubat-2 Mart 2020 arasında da il kongreleri gerçekleştirilecek.

Parti tüzüğü, il kongrelerinin tamamlanmasının ardından 45 gün sonra büyük kurultayın gerçekleştirilmesini düzenliyor.

Bu kapsamda, CHP'nin büyük kurultayının gelecek yılın nisan ayı ortalarında yapılması planlanıyor.

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