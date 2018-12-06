taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3675
Euro
6.1023
Altın
1236.47
Borsa
92778.24
Gram Altın
213.633

CHP'de Yılmaz Büyükerşen Belediye Başkanlığı'na aday

CHP Parti Meclisi, yerel seçimlerde partinin adaylarını belirlemeye devam ediyor. CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen oldu.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 14:42..
  1. Haberler
  2. Yerel Seçim

CHP'de yerel seçimlere yönelik çalışmalar devam ediyor. 105 il ve ilçe belediye başkan adaylarını belirlemek üzere parti meclisinin onayını alan listede öne çıkan isim Eskişehir Belediye Başkan adayı oldu.

Halihazırda Belediye Başkanı olan Yılmaz Büyükerşen bu dönemde de Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi.

5 DÖNEM YÖNETTİ

CHP Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplantı. CHP MYK'dan geçen liste, Parti Meclisi'nin onayına sunuldu.

CHP PM'de yapılan oylamaya göre, CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, mevcut Başkan Yılmaz Büyükerşen oldu. Büyükerşen Eskişehir'de beş dönem Başkanlık faaliyeti yürüttü.

TAKDİR TOPLAYAN İSİM

Özellikle parti tabanının beğediği bir isim olan Büyükerşen bu dönem de Eskişehir Belediye Başkanlığı için CHP adına yarışacak. Büyükerşen'in adı, daha önce de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylık için geçmişti.

Eskişehir balmumu müzesinden fotoğraflar GALERİ

CHP ADAYLARI AÇIKLADI

Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde aday göstereceği 105 ismi belirledi. Şimdilik, 35'in üzerinde belediye başkanının adaylığı kesinleşti.

İşte o isimler:

CHP'de Yılmaz Büyükerşen Belediye Başkanlığı'na aday

CHP'de Yılmaz Büyükerşen Belediye Başkanlığı'na aday

CHP'de Yılmaz Büyükerşen Belediye Başkanlığı'na aday

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP’li eski vekil Sırrı Süreyya Önder tutuklandı

HDP’li eski vekil Sırrı Süreyya Önder tutuklandı

202
AK Parti'nin Ağrı adayı: Savcı Sayan

AK Parti'nin Ağrı adayı: Savcı Sayan

179
Allah'a küfreden öğretmen tutuklandı

Allah'a küfreden öğretmen tutuklandı

316
Danıştay Savcısı: TSK'da başını örtmek laiklik ilkesine aykırı

Danıştay Savcısı: TSK'da başını örtmek laiklik ilkesine aykırı

387
6 ilde 90 bin sayaç okunamıyor

6 ilde 90 bin sayaç okunamıyor

205
Danıştay mütalaası akıllara Süleyman Amca'yı getirdi

Danıştay mütalaası akıllara Süleyman Amca'yı getirdi

90
Danıştay TSK'da başörtüsü serbestisine devam dedi

Danıştay TSK'da başörtüsü serbestisine devam dedi

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir