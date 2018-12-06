CHP'de Yılmaz Büyükerşen Belediye Başkanlığı'na aday

CHP'de yerel seçimlere yönelik çalışmalar devam ediyor. 105 il ve ilçe belediye başkan adaylarını belirlemek üzere parti meclisinin onayını alan listede öne çıkan isim Eskişehir Belediye Başkan adayı oldu.

Halihazırda Belediye Başkanı olan Yılmaz Büyükerşen bu dönemde de Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi.

5 DÖNEM YÖNETTİ

CHP Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplantı. CHP MYK'dan geçen liste, Parti Meclisi'nin onayına sunuldu.

CHP PM'de yapılan oylamaya göre, CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, mevcut Başkan Yılmaz Büyükerşen oldu. Büyükerşen Eskişehir'de beş dönem Başkanlık faaliyeti yürüttü.

TAKDİR TOPLAYAN İSİM

Özellikle parti tabanının beğediği bir isim olan Büyükerşen bu dönem de Eskişehir Belediye Başkanlığı için CHP adına yarışacak. Büyükerşen'in adı, daha önce de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylık için geçmişti.

Eskişehir balmumu müzesinden fotoğraflar GALERİ

CHP ADAYLARI AÇIKLADI

Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde aday göstereceği 105 ismi belirledi. Şimdilik, 35'in üzerinde belediye başkanının adaylığı kesinleşti.

İşte o isimler: